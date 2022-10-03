МОСКВА, 3 окт- ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США выросло третью неделю подряд. Тем не менее в третьем квартале темпы роста этого показателя замедлились на фоне опасений относительно рецессии и перебоев в цепочках поставок. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Россия вновь заняла второе место по поставкам нефти в Индию в сентябре

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 24-30 сентября выросло на 1 единицу, до 765 единиц.

Совокупное число действующих буровых установок на 237 единиц, или на 45%, превышает показатель годичной давности.

Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе увеличилось на 2 единицы, до 604 единиц. Число газовых буровых установок сократилось на 1 единицу, до 159 единиц.

В сентябре число действующих буровых установок не изменилось по сравнению с августом.

В 3-м квартале число нефтегазовых буровых установок выросло по итогам 8-го квартала подряд, увеличившись на 12 единиц. Тем не менее это самый незначительный квартальный рост с сентября 2020 года.