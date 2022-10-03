МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Эксплуатация двух имеющихся в Германии АЭС будет продлена лишь по необходимости и единожды, заявила в понедельник министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности страны Штеффи Лемке. СМИ: российского посла вызвали в МИД Германии

"Я исключаю дополнительное продление срока службы, включая необходимую закупку новых топливных стержней", — рассказала политик в интервью газетам группы Funke.

Продление эксплуатации двух из трех оставшихся АЭС возможно только при острой необходимости и при гарантии безопасности со стороны операторов, подчеркнула министр.

"Но атомная энергетика точно не панацея, в чем хотят убедить граждан ХДС и ХСС. Я считаю это крайне безответственным", — добавила она.

Ранее в германском Минэкономики выступили с заявлением о резервной эксплуатации АЭС в стране. Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что вопрос о пролонгировании работы оставшихся АЭС изучается на фоне возможного энергетического коллапса этой и следующей зимой.

Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек, который принадлежит к партии "Зеленые", высказывался против дальнейшего использования АЭС для производства электроэнергии, в то время, как политики оппозиционных партий ХДС и ХСС неоднократно призывали к продлению эксплуатации станций.