МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Инциденты на "Северных потоках" могут сломить решимость европейцев оказывать поддержку Украине, заявил в интервью New York Times профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент.

"В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. Люди обвиняют санкции (против России. — Прим. ред.) в росте цен на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой", — отметил Квент.

Он подчеркнул, что в Германии крайне обеспокоены ЧП на "Северных потоках", и это может даже привести к "трещинам" в вопросах поддержки Киева.

В публиликации говорится, что высокие цены на энергоносители и санкции против России вызвали бурный рост протестов по всей Европе. Песков рассказал о выгодоприобретателях ЧП с "Северными потоками"

ЧП на "Северных потоках" произошли в понедельник, 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию о ЧП у Дании, как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".