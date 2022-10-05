МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Представители Белого дома попросили минэнерго США изучить возможные последствия запрета на экспорт нефтепродуктов, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Reuters: страны G7 готовят санкции на российскую нефть

Как уточняется, это произошло после напряженной встречи администрации с главами нефтяных компаний, которая состоялась из-за роста опасений в связи с подорожанием бензина.

При этом минэнерго регулярно и подробно анализирует экономические аспекты и оценивает все имеющиеся средства, но делает это самостоятельно, а не по просьбе других сторон, отметил собеседник.

По данным агентства, если США введут запрет на экспорт бензина, дизеля и других нефтепродуктов, это станет самым радикальным шагом администрации Байдена по борьбе с ценами на топливо. Производители и эксперты выступают против такого шага, поскольку он может иметь обратный эффект и цены вырастут еще больше, увеличив расходы американских потребителей. Кроме того, такая мера грозит подорвать рынки и "отрезать" европейских союзников в трудную минуту.

"Запрет или ограничение экспорта нефтепродуктов, вероятно, снизит уровень запасов, сократит внутренние мощности по переработке, окажет повышательное давление на потребительские цены на топливо и оттолкнет союзников США в военное время", — говорится в письме главы Американского института нефти и ассоциации американских производителей топлива и нефтехимии, направленном министру энергетики Дженнифер Гранхольм.