МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, уже прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Иран хочет заключить с Россией договоры о сотрудничестве в нефтегазе

"Мы с ними (с иранской стороной — ред.) уже работаем в этом направлении, прорабатываем отдельные маршруты, механизмы. Это касается свопов нефти и газа", — сказал Новак на вопрос о перспективах работы с Ираном по своповым поставкам нефти.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC, ИННК) и "Газпром" в июле подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также в поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов.

Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между компаниями составляет 40 миллиардов долларов.

Как сообщил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде, его страна в рамках этого меморандума рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в сфере энергоресурсов.