"Все настолько плохо": поляки начали отапливать дома мусором
Bloomberg: в Польше начали использовать мусор в качестве топлива для обогрева
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Жители Польши вынуждены использовать для обогрева мусор из-за дефицита энергоресурсов и высоких цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Поляки для обогрева жилых домов, выстроенных во времена СССР, изначально использовался уголь. Однако сейчас, на фоне усугубляющегося энергокризиса люди столкнулись с необходимостью жечь мусор. Агентство отмечает, что "такой энергоноситель" не только приводит к загрязнению воздуха и смогу, но и к зловонию на улицах городов.
"Сейчас настолько плохо, что вы можете почувствовать запах горящего мусора каждый день, чего раньше никогда не было", — рассказала корреспонденту агентства мать троих детей Паулина Мрочковская из города Яблонны.
Жители Польши считают, что проблема загрязнения воздуха в стране обострилась настолько, что федеральные власти уже рассматривают вопрос раздачи защитных масок по мере снижения температуры воздуха.
Страны Европы оказались втянуты в энергокризис из-за роста цен на энергоресурсы и двузначной инфляции после ввода в отношении России санкций и курса на отказ от российского топлива в ЕС.
https://1prime.ru/energy/20221006/838382523.html
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