МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Жители Польши вынуждены использовать для обогрева мусор из-за дефицита энергоресурсов и высоких цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Польша выступила против мер Германии по снижению цен на газ

Поляки для обогрева жилых домов, выстроенных во времена СССР, изначально использовался уголь. Однако сейчас, на фоне усугубляющегося энергокризиса люди столкнулись с необходимостью жечь мусор. Агентство отмечает, что "такой энергоноситель" не только приводит к загрязнению воздуха и смогу, но и к зловонию на улицах городов.

"Сейчас настолько плохо, что вы можете почувствовать запах горящего мусора каждый день, чего раньше никогда не было", — рассказала корреспонденту агентства мать троих детей Паулина Мрочковская из города Яблонны.

Жители Польши считают, что проблема загрязнения воздуха в стране обострилась настолько, что федеральные власти уже рассматривают вопрос раздачи защитных масок по мере снижения температуры воздуха.

Страны Европы оказались втянуты в энергокризис из-за роста цен на энергоресурсы и двузначной инфляции после ввода в отношении России санкций и курса на отказ от российского топлива в ЕС.