МИНСК, 6 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущая цена поставки нефти и газа в страну не будет хуже, чем в текущем году

"Цены по нефти и газу… Я вам сказал: хуже не будет, чем в этом году. Работайте!" — сказал Лукашенко на совещании с правительством по ценовой ситуации. Отрывок совещания показал телеканал СТВ.