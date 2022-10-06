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https://1prime.ru/energy/20221006/838383404.html
Лукашенко заявил, что цена поставки нефти и газа в Белоруссию не вырастет
Энергетика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущая цена поставки нефти и газа в страну не будет хуже, чем в текущем году "Цены по нефти и газу… Я вам сказал: хуже не... ПРАЙМ, 06.10.2022
нефть, энергетика, новости, газ, белоруссия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 6 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущая цена поставки нефти и газа в страну не будет хуже, чем в текущем году
"Цены по нефти и газу… Я вам сказал: хуже не будет, чем в этом году. Работайте!" — сказал Лукашенко на совещании с правительством по ценовой ситуации. Отрывок совещания показал телеканал СТВ.