МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за сентябрь выросло на 28 по отношению к августу, или на 1,5%, до 1 853, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. ОПЕК+ снизил добычу из-за решения Запада по потолку цен, считает Боррель

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 405, или на 28%.

В США, согласно данным компании, показатель за месяц сократился на одну и составил 763, в Канаде число буровых выросло на 10 — до 211 установок.

Количество буровых установок в Европе поднялось на две, до 106. На Ближнем Востоке показатель остался на отметке августа в 308, в Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок выросло на шесть, до 205, в Африке — поднялось на три, до 80. В Латинской Америке показатель увеличился на восемь агрегатов, до 180 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.