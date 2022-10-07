Генсек ОПЕК: решение ОПЕК+ по снижению добычи вне политики и направлено на баланс рынков
ДОХА, 7 окт — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ вне политики и не связано с противостоянием одних стран против других, а исходит исключительно из оценок рисков рецессии и опыта: альянс не мог ждать, когда рынок рухнет, и предпринял шаги для обеспечения его баланса, заявил телеканалу "Аль-Арабия" генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гейс.
Страны ОПЕК+ в среду приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.
"Решение ОПЕК+ не связано с противостоянием одной страны или группы стран против других стран, оно основано на цифрах, фактах и информации от многих международных сторон, которая указывает на высокую вероятность экономической рецессии. Альянс ОПЕК+ решил предвидеть события, поскольку мы опираемся на предыдущий опыт и извлекаем из него уроки", — отметил он.
"Скорость принятия решения и предвидение развития ситуации относятся к числу положительных факторов, которые способствуют поддержанию баланса рынков, потому что мы не можем ждать, пока рынки рухнут", — добавил генсек ОПЕК.
Аль-Гейс подчеркнул, что ОПЕК не занимает чью-либо сторону и не является политической организацией. "ОПЕК анализирует данные, касающиеся мировой экономики, экономического развития, показателей и ожиданий, которые имеют прямое влияние на спрос на нефть и будущее энергетики, в этом заключается роль ОПЕК с момента ее создания", — добавил он.
По словам генсека организации, ОПЕК "работает над обеспечением продолжения безопасных и бесперебойных потоков нефти, что отвечает интересам глобального экономического роста".
https://1prime.ru/energy/20221007/838389494.html