МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Британская BP рассчитывает краткосрочно увеличить добычу нефти и газа в Северном море и на сланцевых месторождениях США для борьбы с мировым энергетическим кризисом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова главы отдела добычи и операций ВР Гордона Биррелла. Генсек ОПЕК объяснил, почему альянс сократил добычу нефти

Издание напоминает о планах BP сократить добычу нефти и газа на 40%, или на 1 миллион баррелей нефтяного эквивалента в сутки, с 2019 по 2030 год в рамках стратегии по сокращению выбросов парниковых газов и созданию крупного бизнеса возобновляемых источников энергии.

Вместе с тем ВР планирует краткосрочно увеличить добычу в Северном море и на сланцевых месторождениях США. "BP нацелилась на Северное море и сланцевые бассейны США для увеличения добычи нефти и газа в краткосрочной перспективе в ответ на глобальный энергетический кризис", — пишет агентство.

Сейчас компания добывает в Северном море около 130 тысяч баррелей в сутки, на сланцевых месторождениях в США в первой половине года добывалось 317 тысяч баррелей в сутки. "Мы продвигаем некоторые проекты в Северном море", — сказал Биррелл, добавив, что одним из таких проектов является месторождение Murlach.

Биррелл добавил, что компания инвестировала значительные средства в технологии для снижения выбросов углекислого газа на сланцевых месторождениях, в том числе путем электрификации буровых установок в богатом нефтью бассейне Permian. "Этап разработки продолжается, и мы вкладываем в него все больше средств в ответ на энергетический кризис. Часть из них идет непосредственно на бурение и добычу, часть — на снижение выбросов предприятий", — сказал он.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.