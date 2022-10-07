БЕЛГРАД, 7 окт — ПРАЙМ. Запрет на поставки нефти из России танкерами и прокачку сырья через Хорватию увеличит затраты Сербии на покупку нефти на 20% и принесет сотни миллионов евро потерь бюджету, заявила сербский премьер Ана Брнабич. В Сербии назвали продажу "Нефтяной индустрии Сербии" "Газпрому" ошибкой

ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.

"Около 70% нефти из трубопровода JANAF приходится на Сербию. Мы в год платим от 45 до 47 миллионов евро за использование этого нефтепровода. Никогда даже на день не опоздали с оплатой, ни динара им не остались должны. Мы вели себя как стабильный и надежный партнер. Хорватия, очевидно использует свою позицию, как страна, через которую проходит JANAF, чтобы политически влиять на Сербию с помощью энергетики", — заявила Брнабич на брифинге в пятницу. Сербия ждет ухудшения в европейской экономике из-за цен на газ

"Если не сможем и далее, как некоторые страны ЕС, получать российскую нефть, это означает, что будем покупать ее как минимум на 20% дороже, напрямую уйдут сотни и сотни миллионов евро из кармана граждан Сербии и хозяйств Сербии из-за этого", — подчеркнула глава правительства.

Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.

Президент Сербии Александр Вучич 21 августа напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Вучич в конце июня говорил, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти.