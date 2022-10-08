ВАШИНГТОН, 8 окт — ПРАЙМ. Принимая решение сократить нефтедобычу, Саудовская Аравия не ставила целью навредить США, заявил государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр. Саудиты добили Байдена: нефтяной потолок цен уже заработал

"Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это, чтобы навредить США или каким-то образом поучаствовать политически, целиком и полностью неверна", — сказал он в интервью Fox News.

По его словам, причина высоких цен на бензин в США – не вина Саудовской Аравии, а отсутствие достаточного количества нефтеперерабатывающих возможностей в Штатах.

"У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями", — сказал он.

ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.

Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал ответные меры в отношении Саудовской Аравии.