ТОКИО, 8 окт — ПРАЙМ. Проект "Сахалин-1" по-прежнему является важным с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергии в Японию, сообщило агентство Киодо со ссылкой на высокопоставленного чиновника в министерстве экономики страны. Японский эксперт назвал лимит цен на нефть "бессмысленным и невозможным"

"Сахалин-1" является важным проектом для стабильных поставок энергии – в этом изменений нет", — приводит агентство мнение неназванного чиновника.

Президент РФ Владимир Путин своим указом в пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором проекта "Сахалин 1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа президента РФ.

Нынешний оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).