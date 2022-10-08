БЕЛГРАД, 8 окт — ПРАЙМ. Сербия по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами, заявил президент Сербии Александр Вучич. Сербия допустила возможность подключения к нефтепроводу "Дружба"

Ранее он сказал, что власти Сербии в ближайшие шесть лет вложат 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру. Накануне сербское миненэрго сообщило о рассмотрении двух вариантов прокладки нефтепровода для соединения с "Дружбой" в Венгрии.

"Республика Сербия, согласно договору с премьером Венгрии Виктором Орбаном, начнет строительство нефтепровода до населенного пункта Алдьё протяженность 128 километров, Нови-Сад – Венгрия, чтобы подключиться к венгерским нефтепроводам и, имея связь с Хорватией, сможем выбирать меньший транзитный налог и более выгодный вариант для Сербии", — заявил сербский лидер.

По его словам, этот проект стоил бы до 100 миллионов евро, а также рассматривается строительство нефтепровода через Северную Македонию до порта Дуррес в Албании.

"Наши резервы нефти в данный момент составляют 506 тысяч тонн дизеля и 119 тысяч тонн бензина, из них готового дизеля в данный момент 287 тысяч тонн, а нефти в переработке для дизеля 220 тысяч тонн, что нам достаточно на 75 дней, если бы кто-то прервал поставки нефти нам, и на 59 дней – резервы бензина", — указал Вучич.

ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.