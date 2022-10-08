ТОКИО, 8 окт — ПРАЙМ. Японские участники "Сахалин — 1" обсуждают ситуацию с правительством и партнерами и предпримут соответствующие действия, сообщает телеканал NHK cо ссылкой на компании Itochu и Marubeni Corporation. В Японии назвали "Сахалин — 1" важным проектом для страны

"Мы уточняем существо дела и примем соответствующие шаги во взаимодействии с правительством и другими партнерами", — сообщила компания Itochu.

"Как владелец лишь части акций SODECO мы не можем давать непосредственных ответов, но "Сахалин — 1" является важным проектом с точки зрения энергетической безопасности Японии. Мы внимательно следим за ситуацией и после согласования с заинтересованными сторонами будем действовать соответственно", — сообщила компания Marubeni Corporation.

Ранее сообщалось, что чиновники министерства экономики Японии считают "Сахалин — 1" важным источником поставок энергии за пределами Ближнего Востока, а также с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны.

По данным за прошлый год, российские поставки составляют 3,6% импортируемой в Японию нефти. Сейчас Япония, как и другие страны G7, ввела запрет на импорт российской нефти и импорт нефти с "Сахалин — 1" в Японию не ведется.

Путин своим указом в пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора проекта "Сахалин — 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited.

Управлять новым оператором проекта "Сахалин — 1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Иностранные компании должны в течение месяца проинформировать Россию о том, намерены ли они продолжать участие в проекте с новым оператором.

Нынешний оператор проекта "Сахалин — 1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также акционерами "Сахалин 1" являются "Роснефть" (20%), индийская ONGC (20%) и японская Sodeco (30%). В самой компании Sodeco 50% принадлежит правительству Японии.