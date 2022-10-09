ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти является не какой-то победой России, а победой здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1". Песков заявил, что европейцы лишают свою экономику конкурентоспособности

"Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла", — сказал он.

Он отметил, что свою роль в принятии альянсом такого решения сыграли и визиты Владимира Путина в 2019 году в Саудовскую Аравию и в ОАЭ.

"В целом то, что президенту удалось наладить взаимоуважительные отношения, отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на доверии взаимном, конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты", — отметил Песков.

По словам Пескова, ответственная позиция ОПЕК+ балансирует беспредел, который устраивают американцы на энергетическом рынке.

"И то, что этому противостоит фактически сбалансированная, вдумчивая и такая плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе и наша страна, — это очень хорошо. Это хоть балансирует беспредел, который устраивают американцы", — пояснил он.

Пресс-секретарь добавил, что США стали терять самообладание из-за решения альянса, они пытаются манипулировать своими запасами нефти.

"Вот США, которые стали буквально терять самообладание, да, из-за такого решения, вот, они, у них основная задача — ценой даже дестабилизации мирового энергетического рынка протолкнули про решения, которые, ну, частично были все-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций. Там о введении неких потолков цен и так далее", — сказал он.

"Они пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. То есть на самом деле ни к чему хорошему-то вот такая игра не приведет", — добавил Песков.

Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США прорабатывают ряд ответных мер, в том числе в отношении Саудовской Аравии, после решения ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.