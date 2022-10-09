МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Члены палаты представителей США Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд подготовили проект "Закона о напряженном партнерстве", который должен стать ответом на принятое 5 октября альянсом ОПЕК+ решение сократить объемы добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, сообщило издание Washington Times. The New York Times раскрыл, как Запад насмешил Путина

Документ предполагает вывод находящихся в Саудовской Аравии и ОАЭ военных баз США, а также систем противовоздушной обороны, в которые входят комплексы Patriot и THAAD. Группировка американских войск составляет несколько тысяч человек. Кроме того, США занимаются подготовкой вооруженных сил двух стран на своей территории.

В своем заявлении парламентарии отметили, что резкое снижение объемов добычи нефти в указанных странах, несмотря на заигрывания с ними президента США Джо Байдена — это враждебный актом в отношении Америки, который четко сигнализирует о выборе стороны России в ее действиях на Украине.

Альянс на прошлой неделе принял решение сократить добычу нефти сразу на два миллиона баррелей в сутки с ноября, при этом за базу отсчета взяты уровни, согласованные на август.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США из-за этого готовят ответные меры.