МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США снизилось впервые за 4 последние недели, несмотря на рост котировок нефти к пятинедельным максимумам на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на нефтесервисную компанию Baker Hughes. Энергетический кризис ведет к расколу США и ЕС, считают китайские эксперты

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 1-7 октября снизилось на 3 единицы, до 762 единиц, минимума с начала сентября.

Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе сократилось на 2 единицы, до 602 единиц. Число газовых буровых установок сократилось на 1 единицу, до 158 единиц.

В третьем квартале число нефтегазовых буровых установок выросло по итогам 8-го квартала подряд, увеличившись на 12 единиц. Тем не менее это самый незначительный квартальный рост с сентября 2020 года.