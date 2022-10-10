МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "Укрэнерго" заявляет, что в связи с обстрелами возможны перебои со светом по всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Прямой". Украина хочет обеспечить жителей бесплатными дровами и буржуйками

"Из-за обстрела возможны перебои со светом по всей Украине", — сообщает телеканал в Telegram-канале, ссылаясь на заявление компании.

Владимир Зеленский заявлял, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.