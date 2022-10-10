МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российская угольная отрасль, несмотря на санкции недружественных стран, демонстрирует высокую степень устойчивости, отметил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак заявил о диверсификации экспорта российского угля

"В последние месяцы угольная отрасль России наравне с другими отраслями экономики столкнулась с беспрецедентными ограничениями со стороны недружественных стран. Это касается как эмбарго на импорт российского угля, так и экспорта технологий для угольной промышленности. Но, несмотря на внешнее давление, отрасль демонстрирует высокую степень устойчивости", — написал он в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

По его данным, экспорт угля из России за январь-июль снизился на 8,6%, при этом спрос на внутреннем рынке вырос на 6,8%. Добыча угля в России за первые семь месяцев текущего года снизилась на 0,9%.

Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.

По словам вице-премьера, правительство РФ рассматривает возможность льготного финансирования для угольщиков на закупку российского оборудования под 3-5% на 5 лет.

"Рассматривается возможность создания для предприятий угольной промышленности программы льготного финансирования закупки российского оборудования под ставку 3-5% годовых на 5 лет по аналогии с тем, как это сделано для машиностроительных предприятий, которые финансирует Фонд развития промышленности", — написал Новак. Экспорт угля из России упал на 8,6 процента за семь месяцев

Он напомнил, что в настоящее время уже действует достаточно широкий спектр инструментов, направленных на обеспечение развития промышленности, в том числе и горного машиностроения. В частности, создаются возможности получения льготного заемного финансирования для производства или приобретения критически важных комплектующих, запчастей, материалов, выпуск которых в России ограничен или отсутствует. Сумма такого займа может составлять от 10 до 500 миллионов рублей на срок до 3 лет под 5% годовых. При этом софинансирование не требуется, отметил вице-премьер.

Новак также отметил, что в ближайшее время необходимо решить сложную логистическую задачу по обеспечению поставок из-за рубежа того сегмента оборудования, аналоги которого не производятся в России и выпуск которого не может быть организован в ближайшее время.

Новые месторождения в Якутии и на полуострове Таймыр, а также смещение добычи на восток поможет повысить конкурентоспособность российских угольных компаний, считает вице-премьер Александр Новак. Отказавшиеся от российского угля страны нарушают баланс, заявил Новак

В своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика" он написал, что сегодня одна из приоритетных задач в угольной отрасли — это создание для компаний "условий для повышения их конкурентоспособности при любой рыночной конъюнктуре".

"В этой связи предполагается смещение центров угледобычи на восток страны при одновременном максимальном и эффективном использовании потенциала ведущих бассейнов России — Кузбасса, Горловского и Канско-Ачинского", — пояснил он.

Кроме того, по словам Новака, рассматривается и освоение новых месторождений "коксующегося угля в Республике Саха (Якутия), антрацитов и коксующегося угля на полуострове Таймыр в Арктической зоне Российской Федерации".