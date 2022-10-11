МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство отказало "Лукойлу" в предоставлении лицензии на участок "Надежда" в Балтийском море, пишет газета "Коммерсант". "Дочка" "Лукойла" получит участок недр со значительными ресурсами газа

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник в отрасли сообщал, что правительство из-за экологических рисков вернуло на доработку в Минприроды проект распоряжения о выделении "Лукойлу" лицензии на участок недр "Надежда".

"Правительство отказало "Лукойлу" в предоставлении лицензии на освоение участка "Надежда" в Балтийском море. Причины такого решения они не уточняют", — пишет издание со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Согласно данным издания, в этот раз "Лукойлу" пришлось доказывать, что разведка участка неопасна для нацпарка "Куршская коса". Кроме того, Минприроды подготовило приказ, устанавливающий границы охранной зоны нацпарка "Куршская коса" "по границе с акваторией Балтийского моря", тем самым, участок "Надежда" не попал в границы охранной зоны.

Уточняется, что из-за этой ситуации решение правительства о невыдаче лицензии "выглядит неожиданным".

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи нефти (2,16 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) и примерно 1% доказанных запасов углеводородов (15,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента на конец прошлого года).