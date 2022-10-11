ТОКИО, 11 окт — ПРАЙМ. Власти Японии вместе с вовлеченными сторонами изучают детали по новому оператору российского проекта "Сахалин 1" для принятия решения о дальнейших действиях, заявил глава министерства экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура. СМИ: японские участники обсуждают ситуацию по "Сахалину — 1"

"Что касается проекта "Сахалин 1", то, начиная с мая этого года, поставки нефти оттуда находятся на нуле. Поэтому вышедший президентский указ не окажет никакого влияния на нас. В настоящее время 90%, даже 95% импорта нефти идет из стран Ближнего Востока. Однако мы не меняем нашу позицию о том, что считаем проект "Сахалин 1" важным для обеспечения энергобезопасности нашей страны", — заявил министр журналистам.

Нисимура напомнил, что, согласно указу, в период до одного месяца японская SODECO должна будет дать ответ о том, будет ли она участвовать в проекте.

"В настоящее время власти вместе с вовлеченными сторонами ведут изучение деталей по новому оператору для определения решения", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин указом распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором проекта "Сахалин 1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа президента РФ.

Нынешний оператор проекта "Сахалин 1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина 1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).