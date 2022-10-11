МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ключевым риском для отраслей добычи нефти, газа и угля в России может стать транспортная составляющая, а не, например, технологическая, заявил гендиректор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров. Торги нефтепродуктами на российской бирже превысили 21 миллион тонн

"Я, откровенно говоря, вижу гораздо больше проблем и гораздо больше рисков не столько сегодня в запасах, сколько в инфраструктуре и логистике, транспортных коридорах… Вот, например, в добыче угля важно импортозамещение, есть риски по технологиям, но гораздо больший риск — это транспортная составляющая, с поставками угля, которая в принципе останавливает все развитие угольной промышленности. С точки зрения, например, газовой промышленности, нефтяной промышленности — это опять развитие транспортных коридоров", — сказал он на пленарном заседании научно-практической конференции "Территория энергетического диалога".

Так, по словам Шпурова, в нефтегазовой отрасли уже на 85-90% нет зависимости от западных технологий, российские компании либо переориентировались на другие рынки, либо стали использовать технологии, которые начали воспроизводиться в России. Однако это не касается шельфа, подчеркнул гендиректор.

Глава ГКЗ привел в пример компанию "Новатэк", которой удается эффективно решать эти вопросы. Он напомнил, что компания приступила к созданию плавучих заводов сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске. Что касается других рисков, связанных с ограничением доступа к технологиям, "то по большому счету в текущем моменте, в ближайшей перспективе мы особых рисков не видим… это в отношении нефтегазовых ресурсов, конечно, в отношении твердых полезных ископаемых немножко ситуация другая", добавил он.