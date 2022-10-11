КАИР, 11 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати попросил нефтегазовую компанию TotalEnergies немедленно начать геологоразведку на шельфе страны, сообщила пресс-служба кабмина Ливана. Соглашение о демаркации между Ливаном и Израилем могут подписать 20 октября

Микати встретился во вторник с делегацией французской компании и и. о. министра энергетики Валидом Файядом.

"Микати попросил представителей TotalEnergies немедленно приступить к геологоразведке в ливанских территориальных водах", — сообщается в полученном РИА Новости сообщении.

По словам Файяда, компания серьезно относится к этому вопросу, благодаря ее деятельности Ливан может присоединиться к списку нефтедобывающих стран.

Ливан удовлетворен проектом соглашения о демаркации морских границ с Израилем и считает, что все его требования были учтены, заявила ранее канцелярия президента страны.

В понедельник телеканал al-Araby со ссылкой на официальные источники сообщил, что соглашение о демаркации границ между Ливаном и Израилем может быть подписано 20 октября в ливанской деревне Накура.

Израиль достиг исторического соглашения с Ливаном о демаркации морских границ, заявил ранее премьер-министр еврейского государства Яир Лапид, в ближайшее время соглашение будет представлено для утверждения правительству.

Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.

Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.