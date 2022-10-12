2022-10-12T11:58:16+03:00
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2022
https://1prime.ru/energy/20221012/838436623.html
В Сербии увидели связь между авариями на "Дружбе" и "Северном потоке"
Энергетика
Новости
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ГЛАВА МИНЭНЕРГО СЕРБИИ СЧИТАЕТ, ЧТО ПРОИСХОДЯЩЕЕ С НЕФТЕПРОВОДОМ "ДРУЖБА" — ПРОДОЛЖЕНИЕ СОБЫТИЙ НА "СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ" ПРАЙМ, 12.10.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГЛАВА МИНЭНЕРГО СЕРБИИ СЧИТАЕТ, ЧТО ПРОИСХОДЯЩЕЕ С НЕФТЕПРОВОДОМ "ДРУЖБА" — ПРОДОЛЖЕНИЕ СОБЫТИЙ НА "СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ"