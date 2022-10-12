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2022-10-12T11:58:16+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20221012/838436623.html

В Сербии увидели связь между авариями на "Дружбе" и "Северном потоке"

Энергетика

Новости

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https://россиясегодня.рф

ГЛАВА МИНЭНЕРГО СЕРБИИ СЧИТАЕТ, ЧТО ПРОИСХОДЯЩЕЕ С НЕФТЕПРОВОДОМ "ДРУЖБА" — ПРОДОЛЖЕНИЕ СОБЫТИЙ НА "СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ" ПРАЙМ, 12.10.2022

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60