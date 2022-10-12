МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в среду подтвердил, что Тегеран обогащает уран на третьем каскаде центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе. Иран ответил на предложение США по всеобъемлющему плану действий

"Я подтверждаю отчет МАГАТЭ об обогащении Ираном на третьем каскаде новых центрифуг в Натанзе", — приводит агентство ISNA слова Эслами.

Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило, что Иран начал применение третьего каскада модифицированных центрифуг IR-6 для обогащения урана на подземном объекте в Натанзе. МАГАТЭ добавило, что Иран проинформировал агентство о намерении добавить еще три каскада центрифуг IR-2m к 12 уже запланированным, установка двух из которых уже началась. Кроме того, как заявили в организации, с конца августа Иран завершил установку еще одного каскада центрифуг IR-4 и шесть каскадов IR-2m.

СМИ со ссылкой на МАГАТЭ 31 августа сообщали, что Иран начал обогащать уран уже на втором из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе. За несколько дней до этого сообщалось о начале обогащения на подземном объекте с использованием первого из трех каскадов центрифуг IR-6. МАГАТЭ 7 сентября сообщило, что Тегеран нарастил запасы обогащенного до 60% урана до 55,6 килограмма. Как отметило агентство, 42 килограмма урана достаточно для создания ядерной бомбы при дальнейшем обогащении.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается.