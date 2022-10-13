МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Иран предлагает для усиления сотрудничества в ЕАЭС создать энергетический консорциум и фонд инвестиций, заявил заместитель министра нефти страны Ахмад Асадзаде. Россия и Иран подписали соглашения в сфере нефти и транспорта

"Для укрепления кооперации в сфере энергетики в Евразии необходимо создать совместный фонд инвестиций. Также мы можем создать совместный энергетический консорциум с участием как государственных, так и частных компаний", — сказал он в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

Кроме того, замминистра указал на необходимость подготовки портов и инфраструктуры для организации своповых поставок энергоресурсов между Россией и Ираном. По его словам, ЕАЭС обладает хорошим потенциалом для работы в энергетической сфере, однако существует проблема, связанная с неподготовленностью инфраструктуры.

Другой вопрос, отметил Асадзаде, касается слабого железнодорожного сообщения. Он считает, что международный транспортный коридор "Север-Юг" мог бы сократить расходы на транспортировку примерно на 50% и сэкономить время.