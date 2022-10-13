Иран предложил создать консорциум ЕАЭС для сотрудничества в энергетике
Иран предложил создать консорциум и фонд инвестиций для усиления сотрудничества ЕАЭС в энергетике
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Иран предлагает для усиления сотрудничества в ЕАЭС создать энергетический консорциум и фонд инвестиций, заявил заместитель министра нефти страны Ахмад Асадзаде.
"Для укрепления кооперации в сфере энергетики в Евразии необходимо создать совместный фонд инвестиций. Также мы можем создать совместный энергетический консорциум с участием как государственных, так и частных компаний", — сказал он в ходе выступления на Российской энергетической неделе.
Кроме того, замминистра указал на необходимость подготовки портов и инфраструктуры для организации своповых поставок энергоресурсов между Россией и Ираном. По его словам, ЕАЭС обладает хорошим потенциалом для работы в энергетической сфере, однако существует проблема, связанная с неподготовленностью инфраструктуры.
Другой вопрос, отметил Асадзаде, касается слабого железнодорожного сообщения. Он считает, что международный транспортный коридор "Север-Юг" мог бы сократить расходы на транспортировку примерно на 50% и сэкономить время.
https://1prime.ru/energy/20221013/838450845.html
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