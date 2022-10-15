МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Восстановлена прокачка нефти по поврежденному на территории Польши участку нефтепровода "Дружба", сообщил польский оператор Pern. "Дружба" рвется. Что случилось с крупнейшим нефтепроводом

"Pern восстановил прокачку нефти по поврежденному трубопроводу", — сказано в сообщении.

Компания отметила, что ее технические службы в субботу "восстановили полную функциональность поврежденной нити трубопровода, по которой доставляется нефть немецким клиентам компании". "В настоящее время поставки осуществляются с использованием обоих трубопроводов западного участка", — добавил оператор.

Pern также рассказала, что ведется расследование причин, которые привели к разгерметизации трубопровода.

Сейчас на месте разлива нефти "деятельность служб Pern направлена на очистку территории и восстановление ее первоначального состояния".

Ранее оператор сообщал разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию, и о том, что вины третьих лиц в разгерметизации и разливе нефти не обнаружено.