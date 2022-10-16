КАИР, 16 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики Алжира Мухаммад Аркаб назвал решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи историческим и призванным стабилизировать рынки, сообщает алжирский информационный портал en-Nahar. Генсек ОАПЕК назвал решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи своевременным

Как пишет информационный ресурс, министр сделал заявление в ходе встречи с генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом аль-Гейсом.

"Последнее решение ОПЕК является историческим и превосходным, служит для стабилизации рынков", — приводит слова министра en-Nahar.

Генсек нефтяного картеля назвал "крепкой и жизненно важной роль Алжира, которую тот играет в согласовании мнений и заключении основных соглашений ОПЕК". "Аркаб и аль-Гейс также выразили полную уверенность в положительном влиянии соглашения от 5 октября 2022 года в Вене", — сообщает портал.

На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.

МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.