МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Гибель так называемой "зеленой повестки" для Европы очевидна на фоне разворачивающегося противостояния с Россией, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков предрек испытания курсу ЕС на сокращение импорта топлива из России

Нынешняя конфронтация, по его выражению, "ледяная война", оставила далеко позади противостояние времен "холодной войны". В этих условиях все рассуждения о зеленой энергетике в условиях потери российской нефти и российского газа — не более, чем демагогия, подчеркнул сенатор.

Он привел в пример новость о том, как канцлер ФРГ Олаф Шольц решил продлить работу АЭС в стране.

"Невозможно отказаться от российских энергоресурсов и пытаться двигаться по "зеленому" пути", — прокомментировал Пушков.