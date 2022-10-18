МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Гибель так называемой "зеленой повестки" для Европы очевидна на фоне разворачивающегося противостояния с Россией, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Нынешняя конфронтация, по его выражению, "ледяная война", оставила далеко позади противостояние времен "холодной войны". В этих условиях все рассуждения о зеленой энергетике в условиях потери российской нефти и российского газа — не более, чем демагогия, подчеркнул сенатор.
Он привел в пример новость о том, как канцлер ФРГ Олаф Шольц решил продлить работу АЭС в стране.
"Невозможно отказаться от российских энергоресурсов и пытаться двигаться по "зеленому" пути", — прокомментировал Пушков.
https://1prime.ru/energy/20221018/838490331.html
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