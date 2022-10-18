ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена планирует высвободить из стратегического резерва еще от 10 до 15 миллионов баррелей нефти для сбалансирования рынка и предотвращения дальнейшего сильного роста мировых цен, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В США ожидают рост добычи нефти в крупнейших нефтегазовых районах страны

По информации агентства, это будет очередной транш в рамках американской программы интервенций на рынке нефти о высвобождении 180 миллионов баррелей, распродажа которых была санкционирована в марте.

В Белом доме 5 октября заявили, что США не планируют высвобождать новые объемы нефти из стратегического резерва. Шестого октября президент США Джо Байден распорядился, чтобы министерство энергетики в ноябре высвободило из резерва еще 10 миллионов баррелей в дополнение к 180 миллионам, распродажа которых была санкционирована в марте. Свои действия администрация объяснила реакцией на решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

Ранее замминистра энергетики США Дэвид Турк заявлял, что у страны есть возможности для дополнительного высвобождения нефти из резерва.

Политические оппоненты Байдена, включая экс-президента Дональда Трампа, обвиняют демократическую администрацию в использовании запасов нефти, предназначенных на случай стихийных бедствий или войн, для того, чтобы набрать дополнительные очки в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.