МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Уганда намерена начать экспортировать нефть и газ в заинтересованные страны в перспективе 15 лет, строительство трубопровода началось, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге. Уганда будет с "Камазом" производить грузовики для Африки, сообщил посол

"(У нас есть) нефть и газ, мы сейчас строим трубопровод для их транспортировки в другие страны… Мы будем экспортировать в те страны, которым это потребуется", — сказал он.

Посол добавил, что это произойдет в перспективе 15 лет.

"Мы приступим к добыче нефти еще нескоро, в перспективе — 15 лет. Пока у нас есть уголь", — отметил Кизиге.

Дипломат также рассказал, что тема строительства АЭС в Уганде будет приоритетной на скором заседании межправкомиссии с Россией, стороны также обсудят сотрудничество в космосе.

"Из-за COVID-19 этот проект (строительства АЭС в Уганде) затормозился, но в Кампале скоро пройдет межправкомиссия, и эта тема будет обсуждаться в приоритетном порядке. Так же, как наши совместные планы проектов в космосе. У нас в стране огромные залежи урана, самые большие в мире", — сказал посол.

Ранее сообщалось, что правительство Уганды ищет потенциальных партнеров для строительства первой в Восточной Африке атомной электростанции. По словам представителя министерства энергетики Ирэн Батебе, угандийские власти рассчитывают привлечь инвесторов из России, либо Китая, либо США. Ожидается, что выбор будет сделан уже в 2023 году.

По предварительным расчетам, станция мощностью 2000 мегаватт может быть введена в эксплуатацию к 2031 году, ее строительство будет проходить в два этапа из-за ожидаемой стоимости — около 9 миллиардов долларов.

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