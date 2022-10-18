МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Индийская компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) планирует сохранить долю в российской компании, теперь управляющей нефтегазовым проектом "Сахалин — 1" и рассматривает возможность приобретения дополнительной доли участия, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. В Южно-Сахалинске зарегистрировали ООО "Сахалин — 1"

ONGC обладает долей в проекте через свое зарубежное инвестиционное подразделение ONGC Videsh.

"ONGC Videsh будет защищать свою долю в проекте, что означает, что она получит долю в новой компании", — заявили Reuters источники. Они также отметили, что ONGC рассмотрит возможность приобретения дополнительной доли в проекте, если это будет иметь "коммерческий смысл".

Накануне американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp подтвердила РИА Новости свой уход из России. Уже бывший оператор "Сахалина — 1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil), владеющий его долей в 30%, в марте заявлял о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча нефти и газа сначала была снижена, а затем полностью остановлена. Другие участники "Сахалина — 1" — "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и ONGC (20%).

Поэтому ранее в октябре президент РФ Владимир Путин указом распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора "Сахалина — 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором "Сахалина — 1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены. Новак оценил сроки появления нового участника "Сахалин — 2"

Рейтер также отмечает, что в свою очередь Sodeco заявила, что пока собирает информацию. "Мы собираем информацию об указе и планируем принять решение к 12 ноября, будем ли мы претендовать на долю в новой компании, после консультаций с нашими заинтересованными сторонами, включая министерство промышленности Японии", — заявил в понедельник представитель Sodeco.

Тем временем, по словам тех же источников агентства, добыча на "Сахалине — 1" упала после того, как Exxon объявила форс-мажорные обстоятельства в апреле и отказалась принять российское страховое покрытие для танкеров, поскольку западные страховщики отказались от страховки из-за международных санкций. Источники также добавили, что управление проектом российской компанией, по их мнению, приведет к бесперебойной работе "Сахалина — 1" и обеспечит отгрузку нефти.