ДОХА, 18 окт — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Energy рассчитывает стать мировым лидером в торговле сжиженным природным газом (СПГ) и набирает для этого специалистов, сообщил во вторник журналистам министр энергетики Катара и глава компании Саад аль-Кааби. СМИ: Китай остановил продажу СПГ за границу для накопления запасов

"В связи с естественным расширением компании Qatar Energy рассчитывает стать мировым лидером в торговле СПГ и уже формирует для этого команды специалистов. У нее нет планов привлекать сторонние торговые компании для продажи СПГ", — отметил аль-Кааби.

Катар входит в крупнейшую тройку в мире по запасам газа. В настоящее время в стране работают над расширением добычи "голубого топлива" и производства СПГ с Северного месторождения в Персидском заливе. Согласно планам компании, к 2027 году Катар будет производить вместо нынешних 77 миллионов тонн 126 миллионов тонн СПГ в год.