БЕРЛИН, 18 окт — ПРАЙМ. Немецкие АЭС отключат после последнего заявленного дня их работы в апреле, это означает окончательный выход страны из атомной энергетики, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи с лидерами профсоюзов страны. Wintershall Dea и HES Wilhelmshaven создадут CO2-хаб в Германии

"Всё будет так, как мы решили, – выход из атомной энергетики. 15 апреля с атомными электростанциями всё кончено. И поэтому не будет и новых топливных элементов", — заявил он во время пресс-конференции, транслировавшейся на сайте кабмина.

В понедельник Шольц поручил создать правовую основу для продолжения эксплуатации до 15 апреля 2023 года трех германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций.

Ранее сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, комментируя споры вокруг немецких АЭС, назвал происходящее в правительстве страны "бардаком". Он призвал Хабека, Линднера и канцлера Олафа Шольца прояснить ситуацию вокруг АЭС по существу. Политик также добавил, что уже в ближайшие дни необходимо принять решение в бундестаге.

Между министром экономики Германии Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линдером несколько месяцев велся спор о вопросах продления эксплуатации немецких АЭС. Хабек, принадлежащий к партии "Зеленые", высказывался о намерении продлить работу двух из трех атомных электростанций до марта 2023 года, в то время как Линднер призывал к продлению эксплуатации всех трех станций до 2024 года.