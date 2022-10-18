2022-10-18T17:39:00+03:00
2022-10-18T17:43:53+03:00
2022-10-18T17:39:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20221018/838500595.html
Цена нефти Brent упала ниже 89 долларов за баррель впервые с 4 октября
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Мировые цены на нефть ускорили падение до 3-3,7%, а стоимость марки Brent впервые с 4 октября опустилась ниже 89 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 18.10.2022
нефть, энергетика, новости, фьючерсы на нефть, brent, цены на нефть
https://1prime.ru/images/83571/92/835719201.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83571/92/835719201.jpg
https://1prime.ru/images/83571/92/835719200.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83571/92/835719200.jpg
https://1prime.ru/images/83571/91/835719188.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83571/91/835719188.jpg
https://1prime.ru/oil/20221018/838500248.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 3-3,7%, а стоимость марки Brent впервые с 4 октября опустилась ниже 89 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,93%, до 88,93 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 3,68%, до 81,42 доллара.