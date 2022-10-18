МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 3-3,7%, а стоимость марки Brent впервые с 4 октября опустилась ниже 89 долларов за баррель, следует из данных торгов. На встрече глав минфинов АТЭС обсудят потолок цен на российскую нефть

По состоянию на 17.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,93%, до 88,93 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 3,68%, до 81,42 доллара.