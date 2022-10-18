МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Альянс производителей нефти ОПЕК+ единогласно решил сократить нефтедобычу, чтобы предотвратить кризис и снизить волатильность котировок. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса. В Алжире назвали решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти историческим

"Главы делегаций единогласно — я хочу это подчеркнуть — единогласно приняли решение действовать на опережение в стремлении обеспечить стабильность на мировых рынках", — отметил он.

"В ближайшие месяцы макроэкономика столкнется со сложностями, и существует вероятность глобальной рецессии, которая, как некоторые считают, уже началась в отдельных регионах мира. Министры (нефти стран ОПЕК) единогласно решили начать действовать уже сейчас, чтобы предотвратить кризис в будущем", — добавил аль-Гайс.

Страны ОПЕК+ высказались в поддержку принятого ранее в этом месяце решения о значительном понижении целевого уровня добычи. Белый дом ранее обвинил Саудовскую Аравию в том, она принудила некоторые другие страны картеля пойти на сокращение добычи.

В альянс ОПЕК+ входят страны ОПЕК и другие крупные производители нефти, в том числе Россия. Страны ОПЕК+ поддержали решение о значительном сокращении добычи нефти

По словам генсека ОПЕК, резервы нефти и природного газа Африки будут востребованными в будущем, так как спрос на энергоносители существенно возрастет в ближайшие десятилетия.

Прогноз ОПЕК подразумевает увеличение мирового спроса на энергоносители на 23% с 286 млн баррелей нефтяного эквивалента в день в 2021 году до 351 млн баррелей нефтяного эквивалента в день к 2045 году. Причем доля нефти в структуре потребления энергоресурсов останется самой значительной.

По словам представителя ОПЕК, недостаток капиталовложений в нефтегазовую отрасль может привести "к существенному дефициту предложения, который спровоцирует еще более сильную волатильность" на рынке.