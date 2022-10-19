Глава минфина Пакистана: страна готова покупать российское топливо
Глава минфина Пакистана Дар заявил, что страна готова покупать топливо из РФ - СМИ
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Министр финансов Пакистана Исхак Дар заявил, что его страна готова покупать российское топливо по той цене, по которой оно поставляется в Индию, сообщает пакистанское издание News.
"Министр финансов Пакистана Исхак Дар, находящийся с официальным визитом в США, заявил, что Пакистан готов покупать топливо из России по тому тарифу, по которому она поставляет его соседней Индии", — говорится в сообщении издания.
Как отмечается, министр также в ответ на вопрос СМИ выразил надежду, что у Запада не будет возражений против импорта топлива со скидкой в связи с финансовыми трудностями Пакистана из-за недавних беспрецедентных наводнений.
https://1prime.ru/energy/20221019/838503446.html
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