МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Министерство энергетики США выставит на продажу в среду 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание подготовиться к проведению зимой новых значительных высвобождений для стабилизации топливных цен, сообщил Белый дом. Запасы нефти в США за неделю выросли до максимума с июля 2021 года

Продажа нефти с поставкой в декабре исчерпывает 180 миллионов баррелей, которые Байден еще весной распорядился направить на рынок из государственных запасов топлива.

"Министерство энергетики опубликует завтра утром извещение о продаже 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре. Продажа завершает историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, которое президент анонсировал весной и которое помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках", — говорится в сообщении Белого дома.

"Президент также призывает министерство энергетики быть готовыми к дополнительным значительным продажам нефти из стратегического резерва этой зимой, если в этом возникнет необходимость из-за действий России или иных событий, дестабилизирующих глобальные рынки", — добавили в администрации.

Директивы последовали за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на уговоры США этого не делать.

Белый дом также подтвердил планы министерства энергетики начать закупки нефти для стратегического резерва по достижении индикативным сортом WTI цены в 67-72 доллара за баррель. По его оценкам, это произойдет в 2024 или 2025 годах.