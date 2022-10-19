Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых территорий
Минэнерго России назначило куратора восстановления энергообъектов ЛДНР, Херсона и Запорожья
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики России Николай Шульгинов назначил Вадима Павлова директором созданного департамента реализации специальных проектов, на этой должности он будет координировать восстановление энергообъектов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщило Минэнерго России.
"Вадим Павлов назначен директором департамента реализации специальных проектов. Соответствующий приказ о его назначении подписал Николай Шульгинов", — сообщило министерство в своем Telegram-канале.
"В новой должности Вадим Павлов будет курировать реализацию спецпроектов по вопросам топливно-энергетического комплекса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в том числе координировать работу по восстановлению энергообъектов", — уточнили в Минэнерго.
Вадим Павлов родился в 1977 году, окончил Ростовский государственный экономический университет РИНХ в 1999 году. Ранее он замещал должность директора департамента координации социально-экономического развития регионов в Минэкономразвития России, до этого — замещал должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ростовской области в сфере энергетики и тарифов, работал в различных энергокомпаниях.
https://1prime.ru/energy/20221019/838508780.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.