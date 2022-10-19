МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Проблемы, которые могут возникнуть с вводом в эксплуатацию третьего энергоблока АЭС "Олкилуото" в Финляндии, приведут к росту цен на электричество на бирже, считает представитель Ассоциации энергетического сектора страны Сампо Сеппанен. В Греции заявили об укреплении сотрудничества с Азербайджаном в энергетике

АЭС "Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой страной энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на АЭС.

"Пока сложно оценить влияние текущих проблем на цену на электроэнергию, потому что нет более подробной информации. Но если в дальнейшем во время коммерческого запуска произойдет задержка, это безусловно повлияет на цены рынка и усилит проблемы с доступом к электроэнергии зимой", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, вывод третьего блока в эксплуатацию имеет большое значение для энергобезопасности страны.

Сеппанен добавил, что ситуация на энергетическом рынке северной Европы намного лучше, чем казалось. Запасов природного газа достаточно, а наполненность водоемов водой для работы ГЭС выше необходимого, подчеркнул он.