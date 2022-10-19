БАКУ, 19 окт — ПРАЙМ. Решение членов группы ОПЕК+ о сокращении ежедневной добычи нефти нацелено на поддержание стабильности на рынке, заявил в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. ОПЕК спрогнозировала значительный рост спроса на энергоносители

В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Президент США Джо Байден, а также ряд других видных членов Демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.

"В последние дни высказываются различные мнения о том, что решение ОПЕК+ сократить ежедневную добычу нефти с ноября на 2 миллиона баррелей приведет к дефициту на нефтяном рынке. Считаю, что ОПЕК+, как и всегда, и в этот раз приняла такое решение с целью поддержки стабильности на нефтяном рынке. Это решение также направлено на привлечение инвестиций, компенсируя ожидаемые негативные настроения, что является важным шагом вперед в предотвращении дефицита нефти и волатильности цен", — сказал министр журналистам.