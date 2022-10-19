Новая АЭС в Финляндии запустится позже запланированного
Новая АЭС в Финляндии запустится на 13 дней позже обычного из-за неисправности
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт — ПРАЙМ. Третий блок АЭС "Олкилуото" в Финляндии, где во вторник поздно вечером была выявлена неисправность, будет переведен из тестового режима и введен в эксплуатацию на 13 дней позже запланированного, сообщает компания-оператор АЭС Teollisuuden Voima (TVO).
"Регулярное производство электроэнергии на атомной электростанции "Олкилуото-3" начнется 27 декабря", — говорится в сообщении.
Ожидается, что тестовая эксплуатация возобновится 13 ноября.
Ранее сообщалось, что регулярное производство электроэнергии на третьем реакторе АЭС Олкилуото начнется 14 декабря.
Как ранее сообщала TVO, во время работ по техническому обслуживанию и контролю были обнаружены повреждения внутренних частей насосов питательной воды, расположенных в машинном зале "Олкилуото-3", что и стало причиной задержки ввода в эксплуатацию.
Третий энергоблок находится с мая в тестовой эксплуатации.
АЭС Олкилуото — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии.
https://1prime.ru/energy/20221019/838516792.html
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