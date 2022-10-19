ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт — ПРАЙМ. Третий блок АЭС "Олкилуото" в Финляндии, где во вторник поздно вечером была выявлена неисправность, будет переведен из тестового режима и введен в эксплуатацию на 13 дней позже запланированного, сообщает компания-оператор АЭС Teollisuuden Voima (TVO). Эксперт: проблемы с запуском финской АЭС снизят доступ к электроэнергии

"Регулярное производство электроэнергии на атомной электростанции "Олкилуото-3" начнется 27 декабря", — говорится в сообщении.

Ожидается, что тестовая эксплуатация возобновится 13 ноября.

Ранее сообщалось, что регулярное производство электроэнергии на третьем реакторе АЭС Олкилуото начнется 14 декабря.

Как ранее сообщала TVO, во время работ по техническому обслуживанию и контролю были обнаружены повреждения внутренних частей насосов питательной воды, расположенных в машинном зале "Олкилуото-3", что и стало причиной задержки ввода в эксплуатацию.

Третий энергоблок находится с мая в тестовой эксплуатации.

АЭС Олкилуото — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии.