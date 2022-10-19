ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Администрации президента США Джо Байдена следует сфокусироваться на решении фундаментальных вызовов в области экономики и безопасности и с осторожностью полагаться на краткосрочные инструменты стабилизации американского энергетического рынка. Об этом заявил в среду президент Американского института нефти (API) Майк Соммерс. Запасы нефти в США сократились за неделю на 1,7 миллиона баррелей

"В то время, когда американская энергетика может быть стабилизирующей силой дома и за рубежом, мы призываем с осторожностью продолжать полагаться на краткосрочные инструменты, которые не являются заменой уверенным долгосрочным политикам, обеспечивающим лидерство американской энергетике", — говорится в распространенном заявлении Соммерса.

"Вместо этого, администрации следует сфокусироваться на решении фундаментальных вызовов в экономике и безопасности, с которыми мы сталкиваемся за счет стимулирования больших инвестиций в американскую энергетику, инфраструктуру и рынки", — добавил он.

По оценке президента API, рост цен на топливо в США стал результатом "безграмотных политических решений" наряду с увеличением спроса на энергоносители в совокупности с ограниченным предложением и геополитической нестабильностью.

Ранее в среду Белый дом сообщил, что минэнерго США выставит на продажу в среду 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от Байдена указание подготовиться к проведению зимой новых значительных высвобождений для стабилизации топливных цен.

Продажа нефти с поставкой в декабре исчерпывает 180 миллионов баррелей, которые Байден еще весной распорядился направить на рынок из государственных запасов топлива.

Байден также призвал ведомство подготовиться к дополнительным значительным продажам нефти из стратегического резерва этой зимой, если в этом возникнет необходимость.

Директивы последовали за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на уговоры США этого не делать.

Белый дом также подтвердил планы министерства энергетики начать закупки нефти для стратегического резерва по достижении индикативным сортом WTI цены в 67-72 доллара за баррель. По его оценкам, это произойдет в 2024 или 2025 годах.