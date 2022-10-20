МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин вылетит в четверг в Ереван, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, ожидается, что главы правительств рассмотрят, в частности, ход подготовки соглашений по формированию общего рынка газа и нефти. Мишустин поручил Силуанову лично контролировать выплаты мобилизованным

Заседание пройдет в узком и расширенном составе в Ереване 20 и 21 октября.

"20-21 октября 2022 года в Ереване председатель правительства Российской Федерации Мишустин примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные вопросы евразийской интеграции, а также функционирование внутреннего рынка Союза, включая устранение препятствий для движения товаров, промышленную кооперацию и таможенно-тарифное регулирование", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Особое внимание, как отмечается, будет уделено цифровой повестке, в частности, перспективам развития и совершенствования интегрированной информационной системы Союза, разработке единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами.

"Будет рассмотрен ход подготовки соглашений по формированию общего рынка газа, а также рынков нефти и нефтепродуктов. По итогам планируется подписание решений, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции", — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Об участии в мероприятии Мишустин объявил сам на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым в начале октября.

Предыдущее заседание Евразийского межправсовета прошло 25-26 августа в киргизском городе Чолпон-Ата под председательством главы кабмина Киргизии Акылбека Жапарова. В нем приняли участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Белоруссии Роман Головченко, Казахстана Алихан Смаилов, России Михаил Мишустин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В качестве гостя в заседании совета принимал участие глава кабмина Азербайджана Али Асадов, в качестве наблюдателя — премьер Узбекистана Абдулла Арипов.

По итогам заседания был подписан ряд документов. Среди них, в частности, распоряжение "О финансировании промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе", распоряжение об учреждении Евразийской перестраховочной компании, поручение о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, распоряжение "О перечне приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств-членов Евразийского экономического союза" и ряд других.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.