МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассчитывают после консультаций выйти на подписание соглашений о создании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. ЕАЭС защищает от высоких цен на энергоносители, заявил Мишустин

О том, что подготовка текстов данных соглашений уже идет, сообщил журналистам в Ереване после встречи глав правительств стран ЕАЭС вице-премьер Алексей Оверчук.

"Продолжаются консультации по тексту соглашения об общем рынке газа, также продолжаются консультации по согласованию текста соглашения об общих рынках нефти и нефтепродуктов. Рассчитываем, что сможем выйти на подписание этих документов после соответствующих консультаций", —сказал Оверчук.

По его словам, участники заседаний Евразийского межправсовета "еще раз подтвердили, что путь, который был избран странами ЕАЭС, предполагающий заключение долгосрочных газовых контрактов, позволяет странам-участницам чувствовать себя весьма и весьма комфортно и достигать баланса интересов поставщиков и потребителей (газа)".