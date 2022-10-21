МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа и столкнется с падением добычи. Турция сможет закупать российскую нефть без западного финансирования

"Россия несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу, несмотря на высокие цены на газ и нефть. Это только начало, потому что для России важна Европа – три четверти экспорта природного газа приходилось на Европу, 55% нефти также поступало в Европу. Европа – самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надежный клиент. Россия потеряла этого клиента, и потеряла его точно навсегда", — заявил он в эфире итальянскому телеканалу Rainews24.

По словам директора МЭА, Россия постарается найти новых клиентов, однако столкнется с логистическими и экономическими проблемами, в особенности для газа. Бирол полагает, что для перевода поставок в Китай понадобится десять лет.

Он отметил, что российские месторождения сложны с точки зрения разработки и нуждаются в технологиях и инвестициях. "В будущем мы увидим, что производство газа и нефти упадет, потому что этих инвестиций будет не хватать. Сегодня я могу сказать, что Россия проигрывает энергетическую битву и для России это только начало", — резюмировал глава Международного энергетического агентства.