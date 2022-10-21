МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Структуры "Фортума" ищут работников для консервации трех строящихся ветряных электростанций (ВЭС) в Самарской области, сообщается на сайте госзакупок. Ветрогенерация в Евросоюзе достигла почти 20% в общем объеме в среду

В частности, "Девятый ветропарк ФРВ" ищет подрядчика для консервации "Покровской" и "Ивановской" ВЭС в Самарской области, "Четырнадцатый ветропарк ФРВ" — для консервации "Гражданской" ВЭС также в Самарской области.

Подвести итоги закупки по "Покровской" и "Ивановской" ВЭС планируется 1 ноября, по "Гражданской" ВЭС — 3 ноября.

Согласно техническим заданиям в каждой из закупок, подрядчику необходимо выполнить работы по консервации оборудования и сооружений построенных объектов ВЭС, а именно — демонтаж, упаковку, доставку, размещение оборудования по адресу хранения, а также защиту сооружений фундаментов ВЭУ. Работы должны быть выполнены до конца 2022 года.

При этом ранее "Восьмой ветропарк ФРВ" (также структура "Фортума") тоже опубликовал закупку в поисках подрядчика — для консервации объектов ВЭС "Новоалексеевская" в Волгоградской области.