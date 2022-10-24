МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Правительство Германии в условиях высоких цен на энергоносители и регулярных призывов к экономии решило "образцово померзнуть за народ", пишет издание Der Spiegel. МВФ прогнозирует Европе рекордные цены на газ и электричество

"Министерства поставили перед собой новую миссию: мерзнуть за народ. Или еще: мерзнуть образцово", — отмечается в статье.

Ранее министр экономики Роберт Хабек, представляющий "зеленых", своим указом распорядился, чтобы с начала сентября во всех органах власти страны принимались меры по экономии энергии.

"Около шести утра большинство из нас там сидело в пальто и шарфах, нам было так холодно", — отметила президент Федеральной ассоциации предприятий энергетики и водоснабжения Мари-Луиза Вольф.

В канцелярии федерального президента комнатная температура в некоторые дни сейчас достигает 17 градусов, но там приняты меры предосторожности — сотрудники могут заказать флисовые одеяла мышино-серого цвета. В наиболее холодные дни они сидят за столами, плотно закутавшись. Зимой это зрелище, вероятно, будет обычным явлением, отмечается в статье.

В минобороны о "таких удобствах можно только мечтать", пишут авторы. Министерству и бундесверу предписано быстро достичь цели сократить потребление энергии как минимум на 15 процентов, для чего, по выражению госсекретаря Маргареты Судхоф, всем сотрудниками уже сейчас придется смириться с "утратой комфорта". Снижение температуры в помещении на один градус, пишет Судхоф, приводит к экономии энергии на шесть процентов. В результате теперь во всех офисных и жилых зданиях следует проверить, насколько можно снизить среднюю температуру. При этом Судхоф планирует закрыть целые участки правительственных офисов в Берлине и Бонне за счет увеличения числа домашних офисов и мобильных рабочих мест. "Неприятное последствие для сотрудников: тем больше им приходится обогреваться дома", — указывается в материале.

Даже дипломаты и иностранные гости теперь вынуждены экономить: в МИД горячее водоснабжение было в основном отключено. Как объясняет пресс-секретарь, это означает, что "даже высокопоставленные гости" теперь должны мыть руки холодной водой. Кроме того, сотрудникам министерства приходится пользоваться лестницей, когда они идут на работу.