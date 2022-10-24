МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. "Укрэнерго" ввело ограничение потребления электроэнергии в некоторых областях Украины. На Украине назвали долю потерянной ветряной и солнечной энергетики

"Для поддержания стабильной работы энергосистемы диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях. Наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания "Укрэнерго" заявила, что масштаб повреждений энергосистемы Украины сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.